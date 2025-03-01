Evin bahçesine giren yılanı itfaiye yakaladı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan bir evin bahçesine yılan girdi. Evin bahçesinde yılanı gören vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, özel eldivenle yılanı yakaladı. Yılan, insan yaşantısının uzak bir noktaya itfaiye ekipleri tarafından bırakıldı.