Evin bir odasını seraya çevirip Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir odasını düzenek kurarak seraya çevirdikleri evde Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde H.E. ile A.A.'nın uyuşturucu madde yetiştirdiğini tespit etti.

Şüpheliler bir süre teknik ve fiziki takibe alındı. Ardından narkotik şube ekipleri dün eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada bir odada Hint keneviri yetiştirmek için özel düzeneklerle sıcaklık ve nemi kontrol edilen yapay sera kurulduğu belirlendi. İki şüphelinin evlerinde ve otomobillerinde yapılan aramalarda da 12 gram eroin, 48 gram metamfetamin, saksı içinde 22 kök Hint keneviri, 1 havalandırma borusu ve filtresi, 4 projeksiyon aydınlatma cihazı, 2 ısıtıcı, 2 mor ışıklı led aydınlatma cihazı ele geçirildi. H.E. ve A.A., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.