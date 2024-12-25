Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Evin çatısına çıkarak intihara kalkışan kişiyi ekipler ikna etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, ailesi ile problemleri olduğu ileri sürülen H.E., yaşadığı evin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Ajans Haberleri
  • 25.12.2024 23:55
  • Giriş: 25.12.2024 23:55
  • Güncelleme: 26.12.2024 00:29
Kaynak: İHA
Evin çatısına çıkarak intihara kalkışan kişiyi ekipler ikna etti


Olay, komşuların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesiyle ortaya çıktı. İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarının ardından H.E., polis ekipleri tarafından çatıda bulunduğu yerden indirildi.
İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan H.E., kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

BirGün'e Abone Ol