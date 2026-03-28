“Evin Kokusu” dayanışma için sahnede

Sıla Erkan’ın tek kişilik performansıyla sahneye taşıdığı “Evin Kokusu”, yeniden seyirci karşısına çıkıyor.

Federico García Lorca’nın Bernarda Alba’nın Evi metninden yola çıkan oyun, 15 Nisan ve 10 Mayıs tarihlerinde saat 20.30’da İstanbul Kadıköy’deki Apartman Sahne’de sahnelenecek. 15 Nisan’daki oyunun geliri ise tiyatro alanında dayanışmayı büyütmek amacıyla Tiyatro Kooperatifi’ne bağışlanacak.

Nagihan Gürkan’ın yazıp yönettiği, dramaturjisini Ayşegül Tekin’in üstlendiği yapımda Erkan, sekiz farklı kadın karakteri tek bedende buluşturuyor. Oyun, seyirciyle kurduğu interaktif ilişki üzerinden unutmak ve hatırlamak ekseninde ilerleyen bir anlatı kurarken, bireysel hafızadan toplumsal belleğe uzanan bir yüzleşme alanı açıyor.

“Evin Kokusu”, Lorca’nın metnini tarihsel bağlamından koparmadan bugünün politik ve toplumsal gerçekliğiyle yeniden düşünmeye davet ediyor. Oyunda, kapalı bir evin içinde sıkışmış kadınların hikâyesi üzerinden, geçmişle kurulan bağın bugünü nasıl şekillendirdiği sorgulanıyor. “O evin neresindeyiz?” sorusu etrafında ilerleyen anlatı, izleyiciyi yalnızca bir tanık değil, aynı zamanda bu hikâyenin bir parçası olmaya çağırıyor.

Yedi sezondur farklı şehir ve sahnelerde yolculuğunu sürdüren “Evin Kokusu”, her temsilinde yeni bir karşılaşma ihtimali kurarak, kadınlık deneyimlerini ortak bir hafıza alanında buluşturmayı sürdürüyor.