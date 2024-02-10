Evin penceresinden kaçarken jandarma yakaladı

Afyonkarahisar’da hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan şüpheli jandarmanın baskınıyla evinin penceresinden kaçmak üzereyken yakalandı.

Jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri hakkında ’Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hırsızlığı’ suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K., yakalamak için çalışma başlattı.

Merkez ilçesi Kocatepe Beldesi Cumaönü Mezrasında eve düzenlenen operasyonda şüpheli evin penceresinden kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.