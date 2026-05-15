‘Evin tahtalarını söküp asma köprüyü onardım’

Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Dokuzkonak Köyü’nde bulunan ve üç mahallenin kestirme yol olarak kullandığı asma köprünün tahtaları yıllardır onarılmıyor. Köylüler, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki başka bir köprüyü kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Köyde incelemelerde bulunan Giresun İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Cebeci, köprünün tahtalarının tamamen çürüdüğünü belirterek bazı köylülerin köprüyü kendi imkanlarıyla onarmaya çalıştığını anlattı. Köy sakinlerinden bir kadın ise "Evde ne kadar tahtam varsa getirdim, köprüyü onardım. Çünkü bu köprüden geçmek zorundayız. Eğer bunu siz yapamıyorsanız bırakın bize, biz yapalım" dedi. Köylülerden biri de daha önce bölgede inceleme yapıldığını belirterek, "Devlet Su İşleri’nden mühendisler geldi, köprünün yenilenmesi gerektiğini söylediler. Biz köprümüzün yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.