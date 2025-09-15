Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Evinde baygın halde bulunan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Düzce'nin Bahçeşehir Kalıcı Konutlar bölgesinde yaşayan M.A.G. isimli çocuk, ailesiyle yaşadığı evde babası tarafından baygın bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Güncel
  • 15.09.2025 00:00
  • Giriş: 15.09.2025 00:00
  • Güncelleme: 16.09.2025 00:06
Kaynak: AA
Evinde baygın halde bulunan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Fotoğraf: DHA

Düzce'de evinde baygın halde bulunan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bahçeşehir Kalıcı Konutlar bölgesinde yaşayan M.A.G. (10) babası tarafından evde baygın halde bulundu.

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cansız bedeni, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol