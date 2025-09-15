Evinde baygın halde bulunan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Düzce'de evinde baygın halde bulunan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bahçeşehir Kalıcı Konutlar bölgesinde yaşayan M.A.G. (10) babası tarafından evde baygın halde bulundu.

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cansız bedeni, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.