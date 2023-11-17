Evinde çıkan yangında öldü

Kütahya’nın Emet ilçesinde, 3 katlı ahşap evde çıkan yangında Havva Nerkiz (78) hayatını kaybetti.

Emet ilçesine bağlı Esatlar köyünde Havva Nerkiz’in tek başına yaşadığı 3 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede tüm evi saran alevlere müdahale etti.

Yangın güçlükle söndürülürken, evde yapılan incelemede Havva Nerkiz’in cansız bedeni bulundu.

Savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Nerkiz’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.