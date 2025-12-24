Evinde düşüp, mahsur kalan felçli hasta, balkondan eve girilerek kurtarıldı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evinde düşerek mahsur kalan felçli hasta Yüksel Gökçen (76), itfaiye ekipleri tarafından balkon penceresinden içeri girilerek kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Acarlar Mahallesi Şehit Ali Karakuzu Sokak’taki 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Evde yalnız olduğu öğrenilen felçli hasta Yüksel Gökçen, dengesini kaybedip, düştü. Hareket edemeyen Gökçen, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kilitli olması nedeniyle kapıyı kullanamayan ekipler, merdivenle 2’nci katın balkon penceresinden içeri girdi. Gökçen, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)

