Evinde kenevir yetiştiren şahıs yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen bir kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sarıoğlan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda Sarıoğlan ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi’nde bulunan bir ikamette M.T.’nin kenevir yetiştirdiği bilgisi edinildi.

Ekiplerin ikamette yaptığı aramalarda 65 kök kenevir bitkisi ve 60 gram uyuşturucu madde bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili işlem başlatıldı.