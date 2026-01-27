Evinde öldürülen Abdi Mersin’de toprağa verildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde, Rojava’ya yönelik saldırıların protesto edildiği sırada evinin balkonunda açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki Suriye uyruklu Baran Abdi, yoğun güvenlik önlemleri altında son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin Şehir Hastanesi morgundan alınan Abdi’nin cenazesini ailesi ve yakınları memleketleri Urfa’da toprağa vermek istedi. Ancak Mersin Valiliği, "güvenlik" gerekçesini öne sürerek bu talebe izin vermedi. Sabahın erken saatlerinden itibaren hastane önünde toplanan kalabalığa rağmen cenaze, polis ablukası eşliğinde Tarsus’taki Sucular Mezarlığı’na götürülerek burada defnedildi.

BABA VE OĞLU GÖZALTINDA

Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre olay, izinsiz bir gösterinin ardından grubun bir evin bahçesine girmesiyle başladı. Ev sahibi ile grup arasında çıkan tartışmada ev sahibinin havaya ateş açtığı, merminin ise o sırada karşı binanın balkonunda bulunan Baran Abdi’ye isabet ettiği belirtildi. Olayın ardından silahı ateşlediği belirlenen 55 yaşındaki H.K. ve 23 yaşındaki oğlu A.K. gözaltına alındı.