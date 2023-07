Evinde tabancayla vurulan şahsın ölümünde 2 tutuklama

Samsun’da evinde tabancayla vurulan şahsın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabancayla sağ göğsünün altından vurulan Cenk Regaip Akman (33), araçla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan şahıs yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kurşunun Akman’ın sağ göğsünün altından girip içeride kaldığı öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın olduğu evde bulunanlar ile yaralıyı hastaneye götürenlerin de aralarında bulunduğu Ömür Can Ö. (27), Erdem A. (41), Tayfun S. (37) ve Yusuf Ö.’yü (30) gözaltına aldı. Olayda kullanılan tabanca ise sokakta atıldığı yerde polis tarafından bulundu. Ömür Can Ö. ifadesinde, mutfakta bulunan Tayfun S.’nin elinde tabanca gördüğünü, merak edip silahı elinden aldığını ve silahı kurcalarken ateş alınca Cenk Regaip Akman’ın vurulduğunu iddia etti.



Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan Ömür Can Ö., Erdem A., Tayfun S. ve Yusuf Ö. dün Samsun Adliyesine sevk edildi. Gece geç saatlere kadar süren mahkemede Ömür Can Ö. ve Tayfun S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Erdem A. ve Yusuf Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.