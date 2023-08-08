Evine hırsız girildiği zannedilen yaşlı adam ölü bulundu

Burdur’da evine hırsız girildiği zannedilen yaşlı adam ölü bulundu.





Bahçelievler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’ndeki 3 katlı apartmanda oturan Süleyman Yılmaz’ın (87) evinin kapısının bir gündür açık olduğunu gören komşusu eve hırsız girdiğini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde Yılmaz’ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Süleyman Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerine, olay yeri inceleme ekipleri ve adli tabip sevk edildi. Kontroller sonucunda Yılmaz’ın yaklaşık bir buçuk gün önce doğal sebeplerden dolayı hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz’ın cenazesi Belediye morguna kaldırıldı.

Öte yandan Süleyman Yılmaz’ın emekli öğretmen olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenildi.