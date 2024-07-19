Evini onardı, Bakanlık ‘yıkacağız’ dedi: Depremzedeyle dalga geçiyorlar

Depremin ardından Hatay Defne’de bir bina için az hasarlı raporu verildi. Binanın sahibi, 61 yaşındaki Ali Durğun, varını yoğunu harcayıp binasını onardı. Ancak şimdi Bakanlık “Binayı kısa sürede boşaltın, yıkacağız” diyor.

Deprem felaketinin ardından Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi’nde birçok ev ya tamamen yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Ali Durğun isimli yurttaşın dört katlı binasına ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri tarafından “az hasarlı” raporu verildi.

Raporda, “az hasarlının” tanımı “Deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklar ile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur” şeklinde açıklandı. Bunun üzerinde Durğun binası için binlerce lira harcadı, tadilat yaptı, depremde zarar gören tesisatı onardı. Ancak bir süre sonra Bakanlık, Durğun’un binasının da bulunduğu Çekmece Mahallesi’ni rezerv alan ilan etti.

Binanın kapısına yapıştırılan tebligatta, binanın 20 gün içerisinde boşaltılması istendi. Hatta binanın tahliye edilmemesi halinde kapıların zorla açtırılarak veya kırılarak, kolluk kuvvetinin de yardımıyla zorla tahliye edileceği ifade edildi.

BİN BİR ZORLUKLA ONARDIK

BirGün’e konuşan ve Bakanlığın uygulamasına tepki gösteren 61 yaşında Ali Durğun, “Yıkıcı depremde dört katlı binam az hasar aldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gelen yetkililer de bu yapıyı ‘az hasarlı’ olarak tanımladı. Bu binada çocuklarımla oturuyoruz. Bu binayı yapmak için varımızı yoğumuzu sattık. Dişimizden sakınarak tırnaklarımızla çalışarak başımızı sokacak bu evi bin bir güçlükle onardık. Depremden sonra bir süre çadırda kaldık. Ayrıca deprem anında evimizin damında bulunan güneş enerjisine ait büyük depo evimizin önünde bulunan arabamızın üstüne düştü. Bir buçuk yıl boyunca arabanın tamiri sürdü. Ben 61, eşim ise 56 yaşında ve kronik hastalıklarımız var” dedi.

‘OTURABİLİRSİNİZ’ DEMİŞLERDİ

“Yaptırdığımız analizler de evimizin taşıyıcı kolonlarının güçlü olduğunu, bu evde oturulabileceğini gösterdi” şeklinde konuşan Durğun sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zaten evimizi yaparken deprem yönetmeliğine uygun olarak malzemeden kısmayarak, gereğinden fazla demir, çimento vs. kullanarak yapmıştık. Depremden sonra da yıkılan duvarları inşa ettik, sıvalarımızı yeniledik, elektrik ve su tesisatındaki sorunları giderdik. Zarar gören mobilyalarımızı, ev eşyalarımızı da değiştirerek borç harç ile kalacak yerimiz olmadığından evimizi baştan sona yeniledik.

Şimdi ise evimizin bulunduğu bölge rezerv alan edildi. Bizim binamızın kapısına 20 iş günü içerisinde evimizin tahliye edilmesi gerektiğini gösteren belgeyi astılar. Ben şimdi ne yapayım? Depremde çok şükür ölmedik, kurtulduk. Ancak şimdi stresten, sıkıntıdan önümüzü görmüyoruz. Moralimiz bozuk. Bu kadar eşyayı ailemi alıp nereye gideceğim? Bize kalacak yer de gösterilmiyor. Mağdur ediliyoruz. Bu evin depremden sonraki masrafları için dünyalar kadar borç alarak masraf yaptık. Kimse bize engel olmadı. Az hasarlı evlere girilebilir denildi. Yaşanan bu olaylardan sonra nefes alacak takatimiz, yemek yiyecek halimiz kalmadı. Yetkililer, sesimize kulak versin, evimizi yıkmasın.”

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DURUŞMA BUGÜN: KATİLLER ARAMIZDA

Deprem felaketinde 51 kişiye mezar olan Antep Nizip’teki Furkan Apartmanı’nın karar duruşması bugün 09.00’da Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu’ndan “Nizip ilçesinde yıkılan tek binada katiller aramızda: Furkan Apartmanı davası” başlığıyla yapılan açıklamada, “51 canımıza mezar olan Furkan Apartmanı’nın katilleri dışarıda! Bilirkişi raporuna göre statik ve mimari proje uyumsuz. Aynı rapora göre taşıyıcı kolon kesildiği ve usulsüz tadilat yapıldığı tespit edildi. Kaçak kat inşa edilen apartmanda beton kalitesi yetersiz. Ana taşıyıcı kolonları kesen mağazanın sahipleri 26 Nisan’da tahliye edildi. Davanın tek tutuklusu kalan fenni mesul ise duruşmadan 1 hafta sonra serbest bırakıldı! Biz bitti demeden bu dava bitmez” ifadeleri yer aldı.

Hasan Hüseyin ve Abdullah Devrim Sever kardeşlerin müteahhitliğini üstlendiği Antep Nizip’teki Furkan Apartmanı da yıkılan binalardan biriydi. Apartmanda 51 kişi can verdi ve 20 civarında yurttaş yaralandı. Haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı olmasına rağmen firari durumda olan Sever’lerin avukatlığını ise kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olan Ersan Şen üstlendi.