Evini yakarak intihar girişiminde bulunan kişiye komşularından linç girişimi

Antalya’da oturduğu apartmanın 5. katındaki dairesini yakarak intihar etmek isteyen şahıs, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. İkna edilen şahsı ambulansa alındığı sırada komşuları tarafından linç edilmek istendi.

Antalya’nın Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi 28112 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 5’inci katında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Erkan C. isimli şahıs evde tek başına bulunduğu sırada döktüğü yanıcı madde ile daireyi ateşe verdi.

Site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairedeki yangını söndürürken, polis ekipleri ise kendisini balkona kilitleyen Erkan C.’yi ikna etmek için büyük çaba harcadı.

LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNULDU

Bir süre sonra ikna edilerek apartmandan çıkartılan şahıs ambulansa bindirileceği sırada komşularının saldırısına uğradı. Erkan C.’yi öfkeli kalabalığın elinde polis ekipleri biber gazı kullanarak kurtarırken, yurttaşlar ile polis ekipleri arasında da kısa süreli gerginlik yaşandı. Erkan C. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, site yöneticisi olduğu öğrenilen bir kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.