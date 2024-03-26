Evinin bahçesinde kaçak kazı yapan şahıs yakalandı

Eskişehir’de evinin bahçesinde kaçak kazı yapan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Seyitgazi İlçesi’nde ikamet eden bir şahsın, evinin bahçesinde tarihi eser bulmak amacı ile kaçak kazı yaptığı öğrenildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonla şüpheli şahıs evinin bahçesinde kaçak kazı yaparken yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemelerde, muhtelif kazı malzemeleri, 1 adet kürek, 1 adet balyoz, 1 adet kazma, 1 adet keser, 1 adet murç ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen taş eser ele geçirildi. Ayrıca bahçenin 2 ayrı yerinde tarihi eser bulmak amacı ile kazı yapıldığı belirlendi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında şüpheli hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet’ suçundan soruşturma başlatıldı.