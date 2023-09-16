Evinin bahçesine kenevir eken kadın gözaltına alındı

Urfa’nın Birecik ilçesinde evinin bahçesine kenevir bitkisi eken kadın, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği ihbarı aldı.

Y.B. isimli kadını yaşadığın eve baskın düzenleyen ekipler 160 kök kenevir tespit etti. Gözaltına alınan kadın karakola götürülürken, sökülen kenevir bitkileri ise yakılarak imha edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.