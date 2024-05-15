Evinin balkonundan sokaktaki kişilerle tartıştı: Tabancayla vuruldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, evinin balkonundan sokakta bulunan kişi ya da kişilerle tartışmaya başlayan Orhan Ö., tabancayla vurularak ağır yaralandı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güncel 15.05.2024 07:24 Giriş: 15.05.2024 07:24

Güncelleme: 15.05.2024 07:26 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA