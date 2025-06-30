Evinin lavabosunu çekiçle kırıp sıkışan yılanı çıkardı

BAYBURT, (DHA)- BAYBURT'ta evde lavabonun içine girerek sıkışan yılan, ev sahibi tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı. Ev sahibinin lavaboyu çekiçle kırarak yılanı çıkarma anları cep telefonuyla görüntülendi.

Merkeze bağlı Gümüşsu köyünde yaşayan Lokman Kelleci, evinin lavabosunun gider kısmındaki boruda yılan olduğunu fark etti. Yılanı borudan çıkaramayan Kelleci, lavabosunu çekiçle kırdı. Kelleci, kırdığı lavaboda boruya sıkışan yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğaya bıraktı. Kelleci’nin, yılanı çıkarma ve doğaya bırakma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

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