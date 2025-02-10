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Evinin önünde kar banyosu yaptı

Ajans Haberleri
  • 10.02.2025 11:50
  • Giriş: 10.02.2025 11:50
  • Güncelleme: 10.02.2025 11:51
Kaynak: DHA
Evinin önünde kar banyosu yaptı

Ahmet BAYRAK/ALTINORDU (Ordu), (DHA)- ORDU’da Şinasi Duman (65), evinin önünde 40 santimetre karda ‘kar banyosu’ yaptı.

Altınordu ilçesi Örencik Mahallesi’nde yaşayan Şinasi Duman, her yıl geleneksel hale getirdiği ‘kar banyosu’nu bu yıl da yaptı. 40 santimi bulan kar kalınlığını fırsat bilen Duman, evinin önünde, yarı çıplak karın içine girdi. Soğuğa aldırmayan Duman, “Her yıl kar yağdığında bunu yapıyorum. Kendimi daha dinç ve enerjik hissediyorum” dedi. (DHA)

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