Evlatlar toprak altında, sanıklar ise sokakta

Haber Merkezi

AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın sahibi olduğu Pasifik İnşaat’a ait ‘’Merkez Ankara’’ projesindeki olay 15 Ağustos 2022’de yaşandı. Ankara Valiliği’nin günler öncesinden yaptığı şiddetli fırtına uyarısına rağmen inşaatta çalışma tatil edilmedi. Üstelik ilk kez o gün staja başlayan mühendislik öğrencilerin şantiyeye girişine de onay verildi.

Emre Çetin (21) ile Taha Öztürk (20) fırtına nedeniyle üzerlerine devrilen beton kalıpların altında kalarak hayatını kaybetti. Ege Kıratlı ise ağır yaralandı. Beş sanıklı davada 7’nci duruşma Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

974 GÜNDÜR ADALET BEKLENİYOR

Mahkeme Başkanı, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden istenen raporun 11 ayda hazırlanabileceğinin bildirildiğini aktarıldı. Müdahil avukatları sürenin çok uzun olduğunu belirterek, ODTÜ’den ya da Ankara Üniversitesi’nden rapor alınmasını talep etti. Sanık avukatları ise ODTÜ ve Hacettepe’den rapor istenemeyeceğini belirterek ölen Öztürk’ün Hacettepe, yaralanan Kıratlı’nın ODTÜ öğrencisi olduğunu hatırlattı. Avukat, “Üniversiteler işveren sıfatına sahip. ODTÜ ve Hacettepe’den, muhtemelen maktullerin hocalarından bilirkişi raporu istenecek. Bu yüzden bu iki üniversiteden de istemiyoruz" dedi.

Taha Öztürk, Emre Çetin

Hayatını kaybeden inşaat mühendisi Emre Çetin’in babası İsmail Çetin duruşmada "Yavrularımız toprak altında yatarken bizler acı çekerek duruşmalara gelip gidiyoruz. Halen evraklarla uğraşıyoruz ama sanıklar keyfinde, işinde gücünde. En ağır cezayı talep ediyorum” dedi. Hayatını kaybeden Taha Öztürk’ün babası Zeki Öztürk de "974 gün geçti bize 974 yıl gibi geldi. Adaletin bu kadar gecikmesi aklımıza başka şeyler getiriyor. Yetkililerin ihmali yüzünden bizim iki yavrumuz toprak altında. Yargılamanın bir an önce sonuçlandırılarak sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Dava yaklaşık 5 ay sonraya, 9 Eylül’e erteledi. Beş sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezaları isteniyor.