Evlenip Saraçhane'ye geldiler, Özgür Özel rozetini taktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Özgür Özel Saraçhane'de bekleyen yurttaşların yanına inerek sohbet etti.

Özel, evlenip Saraçhane'ye gelen bir çift ile burada sohbet etti.

Özel, Saraçhane'ye gelen çifte teşekkür ederek, "Bütün gençleri çok seviyoruz, sizin yarınlarınız güzel olsun diye. Çocuklarınız özgür bir ülkede yetişsin diye burada mücadele veriyoruz. Çok kıymetli oldu buraya gelmeniz" dedi.

"Belki ilerde hem sizin saklamanız hem de çocuğunuz olursa teslim etmeniz için size veriyorum" diyen Özgür Özel, çifte yakasından çıkarttığı CHP rozetini taktı.