Evlenmeden önce HIV pozitif olduğunu sakladı, mahkeme hapis cezası verdi

Nikah işlemleri için alınan sağlık raporunu belediyeye geç teslim edip HIV pozitif olduğunu evlenmeden önce eşinden saklayan erkeğe "kadına karşı kasten yaralama" suçundan verilen 10 ay hapis cezası hukuka uygun bulundu.

İki hastanede, 8 Aralık 2022 ve 3 Ocak 2023'te yaptırdığı testlerde HIV pozitif olduğu evlilik tarihinden önce belirlenip tedavisine başlanan E.K'nin, bunu sakladığı gerekçesiyle hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava karara bağlandı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, müştekinin laboratuvar testinde HIV virüsü testinin negatif çıktığını belirtti.

Sanık E.K'nin üzerine atılı suç vasfının değiştiğini belirten mahkeme, sanığı "kadına karşı kasten yaralama" suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Dosya, itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi. Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan istinaf, yerel mahkemece verilen kararı hukuka uygun buldu.

DAVA DOSYASINDAN

İki hastanede yaptırdığı test sonucu pozitif çıkmasının ardından tedaviye alınan ve ilaç kullanmaya başlayan E.K, 26 Şubat 2023'te K.K. ile evlenmişti.

Nikah işlemleri kapsamında alınan sağlık raporunu, işlerinin yoğun olduğunu söyleyerek eşinden sonra belediyeye teslim eden E.K, hastalığını saklamış, kendisini ilaç kullanırken gören eşine, enfeksiyon nedeniyle bunları aldığını söylemişti.

K.K'nin evde temizlik yaptığı sırada eşinin ilaç kutuları ile kıyafetinin cebinde "Hepatit B aşısı yapılması uygundur" yazılı bir not bulması üzerine E.K, ilaçları çantaya arkadaşının koyduğunu söylese de tekrar test yaptırmış ve sonucu HIV pozitif çıkmıştı.

K.K'nin, hastalığını kendisinden saklayan eşi hakkında avukatı aracılığıyla şikayette bulunması üzerine E.K. hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, İl Sağlık Müdürlüğünden soruşturma dosyasına sunulan evraklar ve Adli Tıp Kurumu raporuna göre, sanığın 8 Aralık 2022 ve 3 Ocak 2023'te iki farklı hastanede yaptırdığı testlerde HIV pozitif olduğunun evlilik tarihinden önce belirlendiği ve tedavisine başlandığı anlatılmıştı.

Sanığın evlenmeden önce virüsü taşıdığını bilmesine rağmen müştekinin sağlığını hiçe sayarak eşiyle cinsel birliktelik yaşadığı ifade edilen iddianamede, sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Öte yandan, davalı ve müştekinin Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde açılan boşanma davası sürüyor.