Evlere şenlik ‘hukukçu arkadaşlar’

Politika Servisi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, önceki gün verdiği yeni Anayasa mesajında “10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim” sözleri dikkat çekti. Erdoğan’ın bu sözleri dün yandaş gazetelerin manşetlerini süslerken bahsedilen "10 hukukçu"nun isimleri yine iktidara yakın basın tarafından paylaşıldı.

Sabah'ın haberine göre bu isimler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Âlâ, Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bahadır Yenişehirlioğlu, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz ile Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun. Anayasa yapım sürecinde görev alacakları söylenen bu isimlerin geçmişteki icraatları ise gelecekte yapacaklarına dair önemli ip uçları barındırıyor. Evrensel’de yer alan habere göre o isimlerin icraatlarından bazıları şunlar:

Ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 19 Mart'ta İBB’ye düzenlenen operasyonla sonrası adaletsizlik eleştirilerine karşı "Verilen kararı beğenmiyorsanız başka mekanizmalarla çözebilirsiniz. Hukukta da her alanda olduğu gibi yanlışlar olabilir eksikler olabilir." yanıtını vermişti.

HAK ARAYANA ‘ÇAPULCU’ DİYEN ELİTAŞ

AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı sokağa çıkan yurttaşları "çapulcu" ilan etmişti. Elitaş ayrıca AYM’nin Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna karar vermesinin ardından "Mecliste sonuç beklemek doğru değil" demiş ve hal ihlalinin sürmesine destek vermişti.

Dolmabahçe Mutabakatı'nın simge isimlerinden olan AKP Genel Başkanvekili Efkan Âlâ'nın süreç açıklamaları da Saray’ın niyetini ortaya koymuştu. Âlâ, sürece ilişkin "Bizim masamızda çözüm süreci yok. 24 saat televizyon Kürtçe yayın yapıyor. Bunlar aşıldı" demişti ve "Masayı bir kuralım. Yeni anayasa yaparken herkes ne istiyorsa söyleyecek zaten" diye eklemişti.

AKP Meclis Grup Başkanvekli Özlem Zengin, cezaevinde çıplak aramayı gündeme getiren DEM Partili Ömer Gergerlioğlu’na açtığı "iftira" davasıyla gündem olmuştu. Zengin'in İzmir Selçuk'ta elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yanarak ölen 5 çocuk için Mecliste dile getirdiği, "Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz" sözleri de tepki çekmişti. AKP Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, "katliam yasası" olarak bilinen 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u hazırlayan isim ve binlerce köpeğin katledilmesinin müsebbipleri arasında.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul'da seçimin iptal edilmesi sürecinde “Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu” şeklinde hafızalara kazındı.