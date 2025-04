Evleri hasar alan yurttaşlar geceyi yine soğuk havada çadırlarda geçirdi

Marmara Denizi Silivri açıklarında Çarşamba günü meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından yurttaşların bekleyişi devam ediyor. Gün içinde sıcak bir havada parklarda bekleyen yurttaşlar gece ise soğuk havada çadırlarda geceyi geçiriyor.

Çadırı olmayan yurttaşlar ise arabalarında soğuktan korunmaya çalışıyor. İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Kuleli Park'ı evleri hasar alan yüzlerce yurttaşın sığındığı alan oldu. Evlerinin yaşanabilecek bir deprem sonrası yıkılmasından korkan yurttaşlar yetkililerden kira desteği ve yardım istiyor.

2 çocuğu ve eşi ile birlikte depremin ilk gününden itibaren arabada yaşayan Ender Çetinkaya yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Bahçelievler’de bir park alanındayız. 23 Nisan dolayısıyla dün burası çok daha kalabalıktı ama akşam soğuk çökmesiyle beraber neredeyse kalabalığın yarısı kaderlerine razı gelip evlerine gitmek zorunda kaldılar. Mecburen gitmek zorunda kaldılar. Burada gördüğünüz çadırlar da evlerine girmekten korktukları için, kolonlarına binalarına güvenmediği için burada kalan insanlar. Buradaki çadırların yüzde 95’i hepsi aile, benim çadırım yok ailemle arabada kalıyorum. Hepsinde bebekler, çocuklar var. Ama biz yetkililerden şunu rica ediyoruz, binaların üstümüze çökmesini lütfen beklemeyin. Burada çadırı olmayan insanlar var ya da çok ince çadırlarda kalan insanlar var. 2-3 bin liraya alınan çadırlarda kalmaya çalışıyorlar mecbur kaldıkları için. Bebeklerin üzeri 10 kat giydirilmiş. Bu park yetmedi dün inanılmaz kalabalıktı kaldırımlar bile insan doluydu park, yeşil alan yetmedi bize.

"İLK ÖNCE KAROT TESTİ SONRA DA KİRA YARDIMI İSTİYORUZ"

Biz bedava ev istemiyoruz bedava çadır da istemiyoruz sadece yardım istiyoruz. Bina başımıza çökmeden önce bir çadır istiyoruz ve evrakla bize teslim etsinler eve çıkana kadar kullanalım iade edelim. Biz hiçbir şeyi yağmalamak istemiyoruz. 2 çocuğum var, bu kentsel dönüşüm süreci tamamlanana kadar bir yere çıkmak ve kira yardımı istiyoruz. Belediyelerden kurumlardan karot testi talebinde bulunduk ama karot testinin bir an evvel gelmesi lazım ki bu sürecin tamamlanması için. Kaç gün burada dayanacağım, kaç gün arabada dayanacağım. Pazartesiye kadar işten izin aldım, hafta sonu da arabamdayım pazartesi ben ne yapacağım? Arabadan mı işe gideceğim, çocuklar arabadan mı okula gidecek? Arabası olmayanlar ne yapacaklar. Kira yardımı yapın, rayiç bedel kiranın ben yarısını karşılayayım yarısını devlet karşılasın. Sonra benden almak istiyorsa alsın. Kimse bedava ev istemiyor öyle bir niyetimiz yok. Bu soğukta bize yardımcı olsunlar. İlk önce karot testi sonra da kira yardımı istiyoruz.

"6'DA BÖYLE OLDU, 7 ŞİDDETİNDE BİZ NE YAPACAĞIZ?"

Evimi göstereyim. Binalar deniz kumu ile yapıldığı için demirleri çürütmüş. Biz bu binanın bodrumuna da indik bodrumundan da görüntüler çektim. Daha önceden o depoya inmiştim biliyorum kolonlarda yarıklar var çatlaklar var. Demirleri elinizle ufalıyorsunuz. Demirlerin 4 katlı binayı taşıma şansı yok. 8 daire var binada hepsinde aile kalıyor. Çarpın insan sayısını. Bu apartmanda emekli komşularımız var çıkamadılar evdeler. Bu kendi kendine çökebilir. 6'da böyle oldu, 7 şiddetinde biz ne yapacağız? Buradaki aileler ne yapacak? Sesimizin duyulmasını istiyoruz."

Gülşen Ateş, "Bizi buralarda durmamız bir çözü değil. Bir an önce evlerimize bakılmasını, mühendislerle incelemelerin yapılmasını, karotların alınmasını istiyoruz. Çünkü biz mahalle olarak ağır hasarlı binalarda yaşıyoruz" dedi.

Bahçelievler ilçesindeki yurttaşaların deprem sebebiyle sorunlar yaşadığını aktaran Kadir Çiçekçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar çadırlarda bunun sebebi Bahçelievler bölgesinde insanlar genellikle düşük ve orta gelirli. Binaların çoğu eski ve yapı, zemin ciddi anlamda yumuşak zemin. Deprem için çok tehlikeli bir bölge. Birçok insanın evi muhtemelen çatlamıştır veya ciddi sıkıntılar görmüştür. Bekliyoruz, Kahramanmaraş depreminde arama kurtarma çalışmalarında bulundum. Büyük bir çaresizlik. Aynı şeyin İstanbul’da yaşanmasını istemiyoruz. Bir an önce yetkililerin, İstanbul’un bütün bileşenlerinin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, İBB’nin yerelde belediyelerin tedbir almalarını istiyoruz. 6306 sayılı kanun var var bu kanunun etkin bir şekilde kurumların çatışmadan bu İstanbul’un sorununa ciddi anlamda bir çözüm bulmasını istiyoruz. Gerek kira yardımı olabilir çünkü vatandaşlar düşük gelirli. İstanbul’da kiraların 20-25 binden başladığı ve asgari ücretin 22 bin lira olduğu bir ülkede yaşıyoruz. İnsanların bunu tek başına karşılayamayacağı aşikar. Buna gerçekten çözüm bulunmalı.

"SİYASİ ÇEKİŞMELER OLMADAN YARALARA MERHEM OLMALARI GEREKİYOR"

Tekrardan Kahramanmaraş’taki gibi göz göre göre insanlar ölüme, çaresizliğe bırakılmamalı ölümle yüzleşmemeli. Kahramanmaraş depremini yaşayıp buraya gelmiş vatandaşlar da olabilir çünkü orada bir hayat yok oldu. Burada düşük gelirli mahallelerden muhtemelen bir kiralama yapmışlardır. Depremi bir daha yaşamış olan vardır mutlaka o yüzden travmalarımızı tekrar dışarı çıkarmadan bize gerçekten yardımcı olmaları lazım. Başka bir İstanbul yok. Çadırı olmayan vatandaş var, arabada yatan vatandaşlar var. Gerek psikolojik gerek ihtiyaçların dinlenmesi için buraya yetkilileri davet ediyoruz. Gelsinler görsünler. Buradaki her bir vatandaşın muhtemelen talepleri olacaktır. Herkes ihtiyaçlarını belirtecektir ona göre bir yol haritası çizilecektir. Siyasi çekişmeler olmadan parti fark etmeksizin toplumun yaralarına merhem olmaları gerekiyor. O yüzden yetkilileri buraya davet ediyoruz. Asıl sorumlular burada olmalı."

Serap Genç isimli yurttaş Bahçelievler bölgesinde kentsel dönüşümün yapılmasını talep ederek, "Biz de aynı durumdayız, aynı şeyler benim için de geçerli. Biz de korkuyoruz. Şükür apartmanımızda bir sıkıntı yok ama biz de çok korktuk. Kentsel dönüşümün hızlanmasını istiyoruz, bizimle de ilgilenmelerini istiyoruz gerçekten. Hakan Bahadır’ın bizi duymasını istiyoruz. Biz çok uğraştık ama bir şeyi başaramadık. Hepimize geçmiş olsun. Gelip gerçekten bakmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Esra Çelik ise şunları söyledi:

"Her zaman aynı korku içerisindeyiz. Bu önlemlerin alınması gerekiyor. Deprem olduğunda önemini anlıyor insanlar. İşte yapıları güçlendirmeleri gerekiyor. Önlemlerin alınması gerekiyor ama nedense her seferinde deprem olduğu zaman insanlar böyle panik içerisinde oluyor, kimse önlemini almıyor. Operatörleri şikayet ettiler ama bunu her zaman yapsalardı gayet ailelerimizle iletişim kurabilirdik. Korku içerisinde insanlar gece parklarda gündüz biraz evine girip çıkıyor. Korkuyoruz."