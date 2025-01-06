Evlerimiz nerede?

Haber Merkezi

Kirazlıtepe halkı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Kirazlıtepe’de başlatmış olduğu kentsel dönüşüm sürecinde mağduriyetlerinin sekizinci yıla girdiğini hatırlattı.

Üç hafta önce başlattıkları eylemlere rağmen yetkililerin seslerini duymadığını belirten yurttaşlar, "Bu belirsizlik ve sessizlik, ailelerimizi, yaşamlarımızı ve geleceğimizi derinden sarsmaktadır. Haklarımızı talep etmek için buradayız. Yıllardır bize verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Evlerimiz nerede? Kentsel dönüşüm projesinde neden bu kadar süre boyunca ilerleme sağlanamadı? Yetkililer neden açıklama yapmıyor?" diye sordu.

"Buradan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bir kez daha çağrıda bulunuyoruz" diyen yurttaşlar, "Haklarımızı daha fazla geciktirmeden teslim edin! Sesimizi duyun! Bizleri görmezden gelmeyin! Bugün burada olduğumuz gibi, haklarımızı alana kadar sesimizi duyurmaktan vazgeçmeyeceğiz. Basın açıklamalarımız ve eylemlerimiz kararlılıkla devam edecek. Çünkü bu, sadece bizim değil, aynı zamanda adaletin mücadelesidir. Haklı mücadelemiz sürecektir!" ifadelerini kullandı.