Evlerimize göz diktiler

İstanbul Beşiktaş Levazım Mahallesi’nde bulunan ve boğazı gören Aktaş Sitesi konumu itibariyle bazı müteahhitlerin ve inşaat firmalarının iştahını kabartıyor. Buna karşı 8 yıldır mücadele eden site sakinlei, Erdoğan Bayraktar ve oğlu Rahmi Bayraktar’ın inşaat şirketi ile bu sitenin inşaatı öncesi ilk sahipleriye gizli gizli görüşmeler yaptığını ve site sakinlerini ikna etmeye çalıştığını öne sürerek ‘‘İnşaat firması sitenin inşaatından önceki ilk arsa sahipleri olan kişilerle anlaşarak şu anda sitenin diğer ortakları konumundaki arsa sahiplerini yok sayma anlayışıyla etik dışı yollar ve girişimlerle bir takım işler yapmak istiyorlar. Yapılan sözleşmelerde hem evimizin metrekaresinden kayıplar oluyor, hem verilen kiralar çok az miktarda kalıyor. Bunları kabul etmemiz mümkün değil’’ dedi.

RANT İDDİASI

Site üzerinde uzun yıllardır bir rantın döndüğünü iddia eden yurttaşlar, ‘‘Burada inanılmaz bir rant var ve oldu bittiye getirilerek bir adım atılmasını istemiyoruz’’ diye konuştu. ‘‘Burası bizim elimizden giderse bir daha geri dönme şansımız kalmayacak. Buranın yapısını da değiştirecek bir proje yapılıyor ve evimizi kaybetmek istemiyoruz’’ diyen site sakinlerinden bazıları BirGün’e şunları anlattı:

‘‘Bizim depreme dayanıksız olduğu tespit edilen evlerimiz yok, acele etmemizi gerektiren bir durum yok. Neden alelacele davranılarak evlerimiz elimizden alınmak isteniyor. Sitemiz boğaz arka görünüm kapsamında olup kupon arazi sayabilecek çok önemli bir yer. Tapularımız bağımsız değil, arsa tapusu var. Zaten İstanbul’un genelinde de böyle durum söz konusu.’’

ÇÖKME PLANLARI VAR

Firmaların arsada en büyük olanlarla muhatap olduğunu anlatan site sakinleri, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘‘Burada ilk arsa sahiplerinin 62 dairesi var ve onlar diğer arsa sahibi ortaklarını hiçe sayarak görüşmeler yapıyorlar. Erdoğan Bayraktar’ın çocuklarına ait olan Bayer firması ile burayı değiştirip dönüştürmek istiyorlar. Bir takım sözleşmeler yapılıyor ancak tam olarak ne yaptıkları da belli değil. Tespit ettiğimiz sözleşmede 14 bloğun içine her kata bir daire ekliyor firma. Ayrıca dairelerimizden 15-20 metrekare kadar küçültüyorlar. Bu da yetmiyor. Bir de belediyeye sitenin inşaatında bırakılan arazi ve yolu içine katacak şekilde bir proje geliştiriyor ve bunu sözleşme maddesi olarak belediye ve kamudan satın alınacak arsalarda kat malikleri hak iddia edemez şeklinde bir ifade koyacak kadar hiçbir anlaşma kesinleşmemiş olmasına karşın bu gücün neye dayanılarak ifade edilebildiği kat maliklerince; ilgili bu maddeyi yazabilmek için araştırılmasının belediyede kim veya kimlerle ilişki kurarak bu maddeyi koyabildikleri araştırılmalıdır. Görüşmeleri de 10’ar, 20’şer kişilik gruplar halinde yapıyorlar. Böyle garip bir şey yol izliyorlar. Anlaşma metninde de şu var. ‘Ben kendi arsa payımdan burada işte bina yapılmasına izin veriyorum.’ Burası arsa tapulu ve kentsel dönüşüme irmediği için buna sokmaya çalışıyorlar. Onun için bazılarıyla sözleşme yapmışlar. O sözleşmede ‘kendi hissemin üzerinde bina yapılmasına izin veriyorum’ gibi bir madde var. Burada diyelim ki iki blok bunu kabul etti, geriye kalan 12 blok kabul etmezse sıkıntı olacak. Bu nedenle görüşmeleri de gizli gizli yapıyorlar. Daha elden ele bir sözleşme dolaştırıyorlar. Buraya çökme planları var. Buna karşı mücadele ediyoruz, izin vermeyeceğiz.’’

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YAPIYI DA DEĞİŞTİRECEK

Verilecek olan kiraların da 20-25 bin lira arasında kalacağını anlatan site sakinleri, şöyle devam etti: ‘‘O parayla burada yer bulmanıza imkan yok. Ayrıca şunu da yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Buralar genelde eğitim seviyesinin yüksek olduğu ve sol görüşlü insanların yaşadığı, oy verdiği yerler. Burada bir de popülasyonu değiştirmek de istiyorlar. Gidenlerin bir daha geri gelme şansları yok. Çünkü buraya dönüp de çok yüksek bedellerle lüks konutlarda aidatlar ödeyecek veya burada yaşam devam ettirebilecek özellikle değiller. İnanılmaz bir rant var. Sözleşmesi kabul edilebilir bir sözleşme değil.’’