Evlerinin bahçesine kenevir eken iki kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da evlerinin bahçesinde kenevir yetiştiren 2 şahıs jandarmanın düzenlediği operasyonda, 40 kök kenevir ve 3 kilo 990 gram esrar ile yakalandı.

Olay, Çobanlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki şahsın evlerinde kenevir yetiştirdiği bilgisi alan jandarma ekipleri söz konusu adrese baskın düzenledi.

Ekipler baskında yaptıkları aramada 40 kök ekili halde ve boyları 40-120 santimetre arasında değişen kenevir ile 3 kilo 990 gram esrar ele geçirdi. Olayın ardından M.C.A. ve Z.A., isimli şahıslar jandarma tarafından gözaltına alındı.