‘Evli değilsin’ deyip tedavi etmediler

AKP’nin kadınların bedeni üzerindeki tahakküm kurma hamleleri sürüyor. Geçtiğimiz hafta Uluslararası Aile Forumu’na katılan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan “kürtaj cinayettir” demesinin ardından dün de Ankara’da skandal bir olay yaşandığı öğrenildi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’ne giden 25 yaşındaki Eyşan Sarpaş isimli kadın tedavisinin “evli olmadığı” gerekçesiyle yapılmadığını söyledi.

Yaşadıklarını BirGün’e anlatan Sarpaş, “Daha önce de gittiğim bir doktordu. 23 Mayıs Cuma birtakım testler yaptırdım. Doktor pazartesi tekrar gelmemi, sonuçlara göre tedaviye başlayacağını söyledi. Ancak dün hastaneye gidip sıra almaya çalıştığımda ise ‘evli olmadığım için tedavimin yapılamayacağı’ yanıtını aldım ifadelerini kullandı. Sarpaş, “Evli olmak gibi bir şart olmadığını, daha önce de aynı doktora geldiğimi söylediğimde 2 gün önce yönetmelik değişti yanıtını aldım” dedi.

Memurların kendisini Gençlik Danışma ve Sağlık Hizmet Merkezi’ne yönlendirdiğini ve orayla görüşmesi gerektiğini belirten Sarpaş sözlerine şöyle devam etti: “Gençlik merkezi dedikleri yerde psikiyatristler de var. Ben 1 senedir düzenli olarak doktora zaten gittiğimi ifade ettiğim halde 2 kişi karşıma oturup ilk kez doktora gidiyormuşum gibi konuşmalar yaptı. Tedavimin yapılmasını talep ettiğimde ise orada da ‘evli olmadığım’ için tedavimin yapılamayacağını ilettiler. Daha önce reçete edilen ilaçları kullanabilirsin dediler. İlaçlar yeterli olmadığı için doktorumun tedavi önerdiğini belirttiğimde ise yapacak bir şeyimiz yok cevabını aldım. Sonrasında Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nü aradım fakat şikâyet oluşturduk diyerek geçiştirdiler.”

Konuyla ilgili ulaştığımız Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Basın Müşavirliği Birimi yetkilileri Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde jinekoloji muayenesi olmaya gelen 25 yaş altı kadınları Gençlik Danışma ve Sağlık Hizmet Merkezi’ne yönlendirdiklerini ve normal şartlarda orada tedavi uyguladıklarını fakat bir yanlışlık olabileceğini aktardı.