Evli olduğu Emrah Ala tarafından öldürülen kadın, polislerin önünde ölümle tehdit edilmiş

Ankara'da Mine Nur Ala, boşanma aşamasında olduğu erkek Emrah Ala tarafından 10 Aralık 2023’te öldürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emrah Ala hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Duruşma öncesi Mine Nur Ala’nın annesi Döndü Esen mahkeme salonu önünde baygınlık geçirdi. Duruşmaya Mine Nur Ala'nın ailesi, yakınları ve avukatları ile tutuklu sanık Emrah Ala ve avukatı katıldı. Duruşma Mine Nur Ala’nın ailesinin avukatı Çisel Demirkan’ın dosyaya ilişkin tanıkların dinlenilmesi talebiyle başladı. Mahkeme Başkanı, dört tanığının dinlenmesine karar verdi.

"PARKTA TARTAKLADIĞINI GÖRDÜM"

İlk olarak M.Y. isimli tanık dinlendi. Mine Nur Ala’nın ailesi ile aynı apartmanda oturduğunu ifade eden tanık, "Komşuluk ilişkimiz var. Bir keresinde parkta karşılaştık öldürülmeden yaklaşık bir buçuk ay önce. Ben çocuklarımı parka getirmiştim. Sanık Emrah’ın Mine’yi tartakladığına şahit oldum parkta. Diğer komşularla müdahale ettik. Söz konusu tartaklama, ağız dalaşı şeklinde eve kadar devam etti. Eve geldiğimizde ise binadan ‘seni öldürürüm’ şeklinde sözlerini duydum sanığın. Döndü teyzeden de duyuyorduk hep ‘yine geldi, dövdü gitti’ şeklinde” dedi.

"POLİSİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLÜM TEHDİTLERİNDE BULUNDU"

M.Y.’nin ardından tanık F.Y. dinlendi. Kendisinin de Mine’nin komşusu olduğunu beyan eden F.Y., "Parka çocuklarımızı götürmüşken sanığın Mine’yi kolundan tutarak çektiğini gördük. Ardından polis ekipleri geldi. Mine’ye burada da ‘seni öldürürüm’ şeklindeki tehditleri devam etti. Polisin gözü önünde ölüm tehditlerinde bulundu sanık. Mine zaten çok korkuyordu" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, “Biz burada polisleri yargılamıyoruz" diyerek araya girdi.

"3 DEFA KADES UYGULAMASINA BASTI ANCAK KİMSE GELMEDİ"

Mine Nur Ala ile aynı apartmanda oturan tanık G.E. ise "Arkadaşımdı, çok sık görüşürdük. 2023 yazında evin hemen aşağısındaki parka çocuklarımızı götürdük. Sanık dolmuştan geçerken Mine’nin güldüğünü görmüş parkta. ‘Sen kime gülüyorsun’ diyerek dolmuştan indi ve ‘sen elin adamlarıyla burada …’ diyerek sinkaflı küfürler etti. Oysa o sırada Mine bana gülüyordu, biz sohbet ediyorduk. Eve doğru giderken de sanık küfürlerine devam etti. Mine bu sırada 3 defa KADES uygulamasına bastı ancak kimse gelmedi. Bunun üzerine evin önünde ayrıca polisleri aradı ve ‘neden gelmiyorsunuz’ dedi. Yarım saat sonra karakoldan polisler geldi. O sırada sanık bana da ‘senin de çocuğun var, ayağını denk al bu işin sonu kötü’ dedi. Ardından karakola gittik" diye konuştu.

MAHKEME BAŞKANI TANIĞIN KIYAFETİNE KARIŞTI

Son olarak tanık H.B. dinlendi. Bu sırada Mahkeme Başkanı tanığın kıyafeti hakkında "Önünüzde düğme yok mu? Dışarıda böyle giyinebilirsiniz ama şu an Mahkeme Heyeti önündesiniz. Ne diyorsunuz, siz büstiyer mi? Hoş olmamış" ifadelerini kullandı. Tanık H.B. de bunun üzerine “3 aylık bebeğimi bıraktım geldim, emziriyorum ben’’ dedi. Mahkeme Başkanı da ''neyse'' diyerek, tanık H.B.’nin ifadesini aldı. Tanık H.B. şunları söyledi:

"Ben Mine’nin çocuklarının öğretmeniyim. Çok kez okulda şiddet olayın şahit oldum. Çocuklar özel çocuklar, şiddet olayı çocuklar üzerine çok net bir şekilde yansıyordu. Vücudunda morluklar görüyordum Mine’nin. Ona bu morlukları sorduğumda o da şiddet gördüğünü anlatıyordu. Bir defa kurum içerisinde sanık bizim yanımızda eşi Mine’ye sinkaflı küfürler etti ve ayağı ile tekme attı. Mine de bu ana ait kamera görüntülerini kurumdan alarak karakola gitti."

"ŞİKAYETLER DİKKATE ALINSAYDI BUGÜN YAŞIYOR OLURDU"

Tanıkların beyanının ardından söz alan avukat Çisel Demirkan, "Mine’nin şikayetleri dikkate alınsaydı, karakoldaki beyanları dikkate alınsaydı belki de Mine bugün yaşıyor olurdu. Mine’ye karşı sistematik şiddetin olduğu tanık beyanlarından oldukça açık. Taciz ve tehdidin sürekli olduğu, yardım çağrılarının cevapsız kalmasından dolayı sürecin buraya geldiğini görüyoruz. Mine’nin adım adım öldürülmeye gittiği açık. Biz sanığın tutukluluk halinin devamını ve en üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz” talebinde bulundu.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 26 MART'TA

Sanık Emrah Ala ise tanıkların ifadelerine karşı "Tüm tanık beyanları yalan” savunmasını yaptı. Savcılık beyanların ardından sanık Emrah Ala’nın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme de sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken 10 Nisan ve Esat Karakolu’na müzekkere yazılarak Mine Nur Ala’nın şikayetlerinin tespitine ve ne zaman yapıldığına karşı rapor istenmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 26 Mart 2025 saat 10.30’a ertelendi.

MAHKEME BAŞKANI HAKKINDA TUTANAK

Öte yandan duruşmayı takip eden avukatlar, Mahkeme Başkanı’nın tanık kıyafetine karışmasına ilişkin tutanak tuttu. Söz konusu tutanakta, “Bilindiği üzere tanıklara ilişkin kıyafet düzenlemesi olmadığı gibi Mahkeme Başkanı’nın bu yönde bir denetim görevi de bulunmamaktadır. Bir kadın cinayeti dosyası duruşmasında, bir kadın tanığa yönelik cinsiyetçi ve rahatsız edici söylemlerde bulunan hakim hakkında işbu tutanak, duruşmada bizzat bulunan kişiler tarafından tanzim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.