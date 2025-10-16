Evli olduğu erkek tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı, karnındaki bebeği öldü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak uyruklu J.M.B.B. (26) isimli hamile kadın, evli olduğu erkek tarafından bıçaklandı. Kadın ağır yaralanırken, karnındaki bebek hayatını kaybetti.

Olay, Silopi ilçesi Dicle Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Irak uyruklu J.M.B.B., evli olduğu erkek tarafından 6 yerinden bıçaklandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hamile olduğu, karnındaki bebeğinin ise öldüğü belirlendi. J.M.B.B.'nin hayati tehlikesi sürerken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.