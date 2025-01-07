Evli olduğu erkek tarafından öldürülmemek için balkondan atlayan kadın yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kadın, evli olduğu erkeğin elinde bıçakla saldırı girişiminde bulunması üzerine ikinci kattan atlayarak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi Ordinaryus Profesör Sadi Irmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seydişehir Devlet Hastanesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan C.S. ile evli olduğu erkek A.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası C.S. yakınlarının yanına giderken, kocası A.S. ise C.S.'nin olduğu eve geldi. Erkeğin elinde bıçağı gören C.S. ikinci kattan atlayarak yaralandı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı C.S. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, olaydan sonra kaçan şüpheli A.S. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.