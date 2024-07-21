Evli olduğu erkekle tartışan kadının balkondan atladığı iddia edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kadının, evli olduğu erkekle tartıştıktan sonra balkondan atladığı iddia edildi. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kadının, evli olduğu erkekle tartıştıktan sonra balkondan atladığı iddia edildi. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kirmanlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ceylan Y. evli olduğu C.Y. ile tartıştı. Ceylan Y.'nin tartışmanın ardından kendini ikinci kattaki evlerinin balkonundan aşağıya bıraktığı iddia edildi.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı ilçedeki özel bir hastaneden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Ceylan Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.