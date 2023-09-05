Evli olduğu hemşire kadını öldüren erkeğe 'tahrik ve iyi hal' indirimi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 2 çocuğunun annesi hemşire Selver Bulut'u (48) öldüren Mustafa Bulut (67), tutuklu yargılandığı davada haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2 çocuk annesi Selver Bulut'u öldüren eşi Mustafa Bulut, tutuklu yargılandığı davada haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 11 Aralık 2022'de, saat 04.30 sıralarında Sekibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Evde çıkan tartışmada Mustafa Bulut, 29 yıllık eşi hemşire Selver Bulut'u başından tüfekle vurup, öldürdü. Gözaltına alınıp, tutuklanan Mustafa Bulut hakkında 'kadına, eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Bulut'un, Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya sanık ve avukatı dışında hiç kimse katılmadı.

'HİÇBİRİNİ TANIMIYORUM'

Sanık Mustafa Bulut duruşma öncesi el yazısı ile hazırladığı 8 sayfalık savunmasını mahkeme heyetine sundu. Son sayfada cinayet gecesi eşi Selver Bulut ile aralarında geçen konuşmanın kendisini tahrik ettiğini ve önceden kararlaştırdıkları gibi intihar etmek gayesi ile harekete geçtiğini belirten sanık Mustafa Bulut, son sayfada yazılı itirafı ise mahkeme heyetinden başkasına açıklamadı. Mahkeme başkanı yazılı savunmayı okuduktan sonra sanığa, "Eşinin ilişkisi olduğu öne sürülen ve telefon kayıtlarında belirlenen 6 kişi var. Bu isimleri tanıyor musun?" diye sorarak kayıtlarda bulunan 6 kişinin ismini sordu. Sanık, "Hiçbirini tanımıyorum" cevabını verdi.

'BU BENİ DAHA DA TAHRİK ETTİ'

Karar öncesi son sözü sorulan sanık Mustafa Bulut, "Ben hiçbir zaman eşime zarar vermeyi düşünmedim. Daha önceki duruşmada da söylediğim ve savunmamda belirttiğim gibi intihar etmeyi kafama koymuştum. Eşimle o gün bu konuda hiçbir şey konuşmak istemedim. Ama o durmadan bu konuyu açıyor ve konuşmak istiyordu. En sonunda kendisine 'Bende ne eksikti de gittin başkalarında aradın' diye sordum. Zira hiçbir konuda eksikliğim yoktu. Hatta bu yaşıma rağmen cinsel yönden de yeterliydim. Ben bunu sorunca eşim yıllar önce bana teklif ettiği ama reddettiğim bir şeyi yaptığını itiraf etti. Bu beni daha da tahrik etti. İntihar etmek için muhafazası içerisinden çıkarıp masa üstüne koyduğum tüfeği alıp eylemi gerçekleştirdim. Burada ve yazdığım savunmada anlattığım her şey doğrudur. Eksiği vardır, fazlası yoktur" dedi.

Mahkeme heyeti sanığa esas hakkındaki son sözünü sordu ve "Söyleyeceklerim bundan ibaret" cevabını aldıktan sonra duruşmaya ara verdi. 5 dakikalık aranın ardından devam edilen duruşmada sanık Mustafa Bulut'a önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediği, bu nedenle cezasının 20 yıla indirildiğini açıklayan mahkeme heyeti, sanığın iyi halinin göz önünde bulundurularak cezasında indirim uygulandığını, neticede 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.