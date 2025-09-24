Evli olduğu kadına şiddet uyguladığı görüntüleri paylaşan erkek gözaltına alındı

Muş’ta, evli olduğu kadına şiddet uyguladığı görüntüleri 3 ay sonra sosyal medyada paylaşan erkek, Mersin’de gözaltına alındı.

Olay, yaklaşık 3 ay önce Muş'ta meydana geldi.

İsmi açıklanmayan şüpheli, evli olduğu kadını darbetti. 'Eşini darbetmek' suçundan gözaltına alınıp, hakkında adli işlem yapılan şüpheli, 3 ay sonra görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşımın ardından şüpheli erkek, geldiği Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bahse konu görüntülere ilişkin olarak resen soruşturma başlatılmış olup, 1 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

Öte yandan, şiddete maruz bırakılan kadının ise sığınma evinde olduğu öğrenildi.