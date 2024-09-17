Evli olduğu kadını 70'den fazla erkeğe tecavüz ettiren sanık, suçlamaları kabul etti

Fransa'da evli olduğu kadını 10 yıldan uzun zaman boyunca ilaç vererek internetten bulduğu erkekler tarafından cinsel saldırıya maruz bırakan Dominique Pelicot, suçlamaları kabul etti.

The Guardian'ın aktardığına göre 71 yaşındaki Pelicot, bugün görülen duruşmada yargılanan diğer 50 sanığı işaret ederek "Ben de buradaki diğerleri gibi tecavüzcüyüm" dedi.

"HEPSİ BİLİYORDU"

Hakkındaki suçlamaları kabul eden Dominique Pelicot, çağırdığı kişiler için, "Hepsi eşime cinsel saldırıda bulunmaları için çağırdığımı biliyorlardı" dedi.

"YAPTIKLARIM NEDENİYLE SUÇLUYUM"

"Yaptıklarım nedeniyle suçluyum" diyen Pelicot, yıllarca cinsel saldırıya maruz bıraktığı Gisèle Pélicot, ailesi ve çocuklarından özür diledi.

Suçlamaları daha önce de reddetmeyen Pélicot, 2 Eylül'de başlayan duruşmalardan bu yana ilk kez uzun bir ifade verdi. Mahkeme ayrıca Dominique'in kardeşi Joel ile birlikte mahkemede hazır bulunan mağdur Gisèle Pélicot'yu da dinleyebilir.

Pélicot'nun ifadesi, yaşları 26 ila 74 yaşları arasında değişen diğer sanıklar için de belirleyici olacak. Davanın aralık ayına kadar sürmesi ve polisin bulduğu fotoğraf ve videolardan kimlikleri tespit edilen 72 kişiden 50'sinin 20 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.

HALKTAN GİSÈLE'YE DESTEK

Dava Fransa genelinde öfkeye yol açmış, binlerce kişi hafta sonunda Gisèle Pélicot'ya destek için eylem yapmıştı. Gisèle, cinsel istismar amacıyla uyuşturucu kullanımı konusunda farkındalık yaratmak için davanın halka açık olmasını talep etmişti. Gisèle, pazartesi günü göstericilere “Sizin sayenizde bu mücadeleyi sonuna kadar götürecek güce sahibim” dedi.

OLAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dominique Pélicot'nun organize ettiği cinsel saldırılar, başka bir suçlamanın ardından açığa çıkmıştı.

Dominique Pelicot, 2020’de bir süper markette kadınların eteğinin altından gizlice fotoğraflarını çekerken bir güvenlik görevlisi tarafından yakalanmış, olayın ardından polisin Pelicot'un telefon ve bilgisayarında cinsel saldırı görüntülere ait 3 bin 800'den fazla fotoğraf ve video bulmasıyla soruşturma başlatılmıştı.