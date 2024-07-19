Evli olduğu kadını boğarak öldüren erkek, cansız bedeni torbayla bahçeye attı

Adıyaman'da, Kemal Biçer (46), tartıştığı evli olduğu kadın Esma Biçer'i (41) boğarak öldürdükten sonra cansız bedenini torbaya koyup bahçeye attı. Bahçeden yayılan kökü kokudan rahatsız olan komşuların ihbarıyla adrese gelen ekipler, Esma Biçer’in torba içerisinde cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili şüpheli koca gözaltına alındı.

Adıyaman'da, Kemal Biçer isimli erkek tartıştığı evli olduğu kadın Esma Biçer'i boğarak öldürdükten sonra cansız bedenini torbaya koyup bahçeye attı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde bahçeli bir evde meydana geldi. Biçer ailesinin oturduğu evin bahçesinden kötü kokuların yayılmasından rahatsız olan evde kimsenin bulunmadığını belirleyen komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, kokunun yayıldığı evin bahçesindeki naylon torbayı açtığında Esma Biçer'in cansız bedeniyle karşılaştı. Boğularak öldürüldüğü tahmin edilen 3 çocuk annesi kardının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri cansız bedeni bulunan kadının evli olduğu erkek Kemal Biçer'i gözaltına aldı. Emniyete götürülen Kemal Biçer, ilk ifadesinde evli olduğu kadını geçen çarşamba günü akşam saatlerinde aralarındaki tartışmanın ardından boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.