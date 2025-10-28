Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Evli olduğu kadını darbeden ilçe emniyet müdürü tutuklandı

Evli olduğu kadını darbeden Mudurnu İlçe Emniyet Müdürü Hasan Tokgöz tutuklandı. Tokgöz’ün görevinden de açığa alındığı öğrenildi.

Güncel
  • 28.10.2025 16:12
  • Giriş: 28.10.2025 16:12
  • Güncelleme: 28.10.2025 16:19
Kaynak: ANKA
Evli olduğu kadını darbeden ilçe emniyet müdürü tutuklandı
Fotoğraf: ANKA

Mudurnu İlçe Emniyet Müdürü Hasan Tokgöz, evli olduğu kadını darbetmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mudurnu’da yaklaşık 2 ay önce göreve başlayan Tokgöz, evli olduğu kadına şiddet uyguladı. Kadının şikayeti üzerine Tokgöz gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Mudurnu Adliyesi’ne sevk edilen Tokgöz, savcılık tarafından sevk edildiği sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından Bolu Cezaevine gönderildi.

Hakkında idari soruşturma da başlatılan Tokgöz’ün görevinden açığa alındığı öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol