Evli olduğu kadını darbeden ilçe emniyet müdürü tutuklandı
Evli olduğu kadını darbeden Mudurnu İlçe Emniyet Müdürü Hasan Tokgöz tutuklandı. Tokgöz’ün görevinden de açığa alındığı öğrenildi.
Kaynak: ANKA
Mudurnu İlçe Emniyet Müdürü Hasan Tokgöz, evli olduğu kadını darbetmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mudurnu’da yaklaşık 2 ay önce göreve başlayan Tokgöz, evli olduğu kadına şiddet uyguladı. Kadının şikayeti üzerine Tokgöz gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Mudurnu Adliyesi’ne sevk edilen Tokgöz, savcılık tarafından sevk edildiği sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından Bolu Cezaevine gönderildi.
Hakkında idari soruşturma da başlatılan Tokgöz’ün görevinden açığa alındığı öğrenildi.