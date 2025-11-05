Evli olduğu kadını hastane bahçesinde katleden erkeğe müebbet hapis

Erzurum'da hastane bahçesinde tartıştığı evli olduğu kadın Hatice Agcakale Buzlak'ı otomobilde boğarak katleden Ali Osman Buzlak hakkında, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Olay, Erzurum Şehir Hastanesi'nin bahçesinde 16 Nisan'da saat 22.00 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; park halindeki otomobilde Ali Osman Buzlak (21) ile Hatice Agcakale Buzlak (24) arasında tartışma çıktı. Ali Osman Buzlak, Hatice Agcakale Buzlak'ı otomobilde boğarak katletti.

Gözaltına alınan Ali Osman Buzlak, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ali Osman Buzlak'ın yargılanmasına devam edildi.

Sanık Buzlak'ın tutuklu bulunduğu Erzincan L Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldığı duruşmada, Hatice Agcakale Buzlak'ın ailesini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatıyla birlikte 4 kadın avukat savundu.

Avukat Zuhal Önalan Asiltürk, cinayetin tasarlanarak işlendiğini belirtip, indirimsiz ceza isterken; sanık avukatı Timurhan Gül, müvekkilinin duruşmalardaki tavırlarının göz önünde bulundurularak indirim talebinde bulundu.

Mahkeme başkanının son sözünü sorduğu tutuklu sanık Ali Osman Buzlak, öldürdüğü eşinin ailesine başsağlığı diledi. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbede mahkum edip, herhangi bir indirim uygulamadı.

"BEN KADINLARIN SESİ OLACAĞIM DİYORDU"

Duruşma sonrası konuşan Hatice Agcakale Buzlak'ın annesi Emine Gürgen, "Benim çocuğum öldürülmeyi hak etmedi. Bir anne, bu kadar acıyı hak etmedi. Hiçbir anne de hak etmez. Haticeler ölmesin, lütfen sahip çıkalım. Hak ettiği cezayı aldı ama yine bu hak ettiği ceza değil. Benim çocuğum toprak altında, o nefes alıyor. Hatice, Sosyal Hizmet okuyordu. Şiddet Önleme Merkezi'nde staj yapıyordu. 'Ben kadınların sesi olacağım' diyordu. Mesleğini de çok seviyordu. Ama mesleğe konu oldu. Çok zor bir durum" diye konuştu.

"BİR NEBZE OLSUN TESELLİ OLDUK"

Hatice Agcakale Buzlak'ın avukat teyzesi Meryem Gürgen ise, şunları söyledi:

"Hakimlerimiz kararlarını verdiler. Adil bir yargılama oldu. Mevcut kanunlarımız ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Tabii ki acımızı dindirmiyor. Bir nebze olsun hafifliyor ama kızımız geri gelmiyor. Ne diyelim? Söylenecek çok da bir şey olmuyor. Bir başkasının canı yanamasın diye biz bu mücadeleyi veriyoruz. Bizim canımız yandı, hiçbir şekilde de geri gelmiyor. Toparlayamayacağız biz bunu ama olsun yine de mevcut kararla bir nebze olsun teselli olduk."