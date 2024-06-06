Evli olduğu kadını katleden erkeğe "haksız tahrik" indirimi!

Adana'da evli olduğu Müzeyyen Tekayak'ı öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Abdullah Tekayak, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Abdullah Tekayak hakkında "haksız tahrik" indirimi uyguladı.

Adana'da evli olduğu kadını katlettiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Abdullah Tekayak isimli erkeğe 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezası verildi.

Sarıçam ilçesinde bulunan Panoroma Evleri Sitesi'nde oturan Abdullah Tekayak (31) evli olduğu Müzeyyen Tekayak'ı (29), 23 Ekim 2022'de tüfekle vurarak öldürdü. Cinayetten sonra yakalanıp, tutuklanan Abdullah Tekayak hakkında Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan açılan davada son duruşma görüldü.

Cezaevinden yeni çıktığını belirten Tekayak, Müzeyyen Tekayak'ın başka kişilerle ilişkisi olduğunu iddia etti.

Diğer yandan sanık avukatının, son doğan çocuğun babasının müvekkili olmadığını iddia ederek istediği DNA sonucu da mahkemeye geldi. Çukurova Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen heyet raporunda H.M.'nin sanığın kızı olmadığı belirtildi.

Mahkeme heyeti, sanık Tekayak'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet daha sonra suçun tahrik altında işlendiğine kanaat getirerek sanığa 18 yıl hapis cezası verdi.