Evli olduğu kadını katleden erkek aynı silahla kendini de yaraladı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Sevgül Ulutaş, evli olduğu erkek Cengiz Ulutaş tarafından bıçaklandıktan sonra silahla vurularak katledildi.

Olaydan sonra silahla kendisini de yanağından yaralayan Cengiz Ulutaş, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olay dün akşam saat 17.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. 4 çocuk annesi Sevgül Ulutaş, evli olduğu erkek Cengiz Ulutaş ile tartıştı.

Tartışmanın ardından önce bıçaklı saldırıya uğrayan Ulutaş, ardından tabanca ile vuruldu. Olayın ardından Cengiz Ulutaş aynı silahla kendisini de yanağından vurdu.

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası vücuduna 4 kurşun isabet eden Sevgül Ulutaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, yaralı olan Cengiz Ulutaş ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sevgül Ulutaş’ın cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.

TABURCU OLDU, GÖZALTINA ALINDI

Hayati tehlikesi bulunmayan Cengiz Ulutaş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Hastaneden çıkarıldıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.