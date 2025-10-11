Evli olduğu kadını öldürüp "akıl sağlığı" gerekçesiyle tahliye edilen erkek: “Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür”

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2 ay evli kaldığı Necla Aydoğdu'yu 2022 yılında öldüren erkek Mustafa Aydoğdu (35), “akli durumunun yerinde olmadığı” gerekçesiyle 7 ay 15 gündür tedavi gördüğü hastaneden bugün tahliye edildi.

Mustafa Aydoğdu, Necla Aydoğdu’yu 31 Ağustos 2022 günü saat 21.30 sıralarında kırsal Satılar Mahallesi Demiroluk mevkisinde boğazından bıçaklayarak yaraladı. Genç kadın hastanede yaşamını yitirdi.

Cinayeti işlediği dönemde Mustafa Aydoğdu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde memur olarak çalışıyordu.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa Aydoğdu, cinayetin ardından gözaltına alındı. Jandarma sorgusunda suçunu itiraf eden Aydoğdu, kadını neden öldürdüğünü söylemedi.

Aydoğdu, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemiyle adliyeye getirilen Aydoğdu, kendisini görüntüleyen gazetecilere “Eşkıya değil, efeyiz” dedi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Aydoğdu, tutuklandı.

Necla Aydoğdu'nun cenazesi ise memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde toprağa verildi.

MAHKEMEDE TUHAF SÖZLER

Mustafa Aydoğdu hakkında “eşi kasten öldürme” suçundan Aydın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Aydoğdu duruşmada tuhaf şeyler anlattı:

“29 Ağustos'ta Ankara'ya gittim. Amacım aşının şeytani düzenin bir parçası olduğunu külliyedeki yetkililere söylemekti. Eşim de aşı yaptırarak şeytani düzenin bir parçası olmuştu. Kendisine hak ya da batıl konusunda seçim yapmasını söyledim. O da, 'Bizi Allah karşılaştırdı. Hep seninleyim' dedi. Ona 'Her şeyi bırakıp, dedemin bağ evine yerleşelim' dedim. Kabul etti. Olay günü minibüsle yola çıktık. Yol ayrımında indik ve yürüyerek sohbet ettik. Eşim yeşil elma aldı ve şehvetle yedi. Ona 'Elmayı Allah rızası için ye' dedim. Bahçeden semizotu topladı. Yiyeceğimiz esnada bana, 'Sen külliyeye provokatörlük yapmaya mı gittin' dedi. Ne olduysa o anda oldu. Bıçakla saldırdım. Amacım öldürmek değil davamı ispatlamaktı.”

RAPOR: AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL

Mahkeme heyeti, Aydoğdu'nun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. 25 Şubat'ta görülen karar duruşmasında istenen raporun geldiği, “akıl sağlığının yerinde olmadığı” bildirildi.

Heyet, Mustafa Aydoğdu’nun “eşi kasten öldürme” suçunu işlediğini sabit buldu ancak TCK 32 maddesi gereğince, “akıl hastalığı nedeniyle işlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin önemli derecede azalmış olması” sebebiyle ceza sorumluluğunun ortadan kalkmasına ve cezalandırılmamasına karar verildi.

VE DIŞARIDA...

Mahkeme heyeti, Aydoğdu'nun yüksek güvenlikli hastanede tedavi olmasına karar verdi.

İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Aydoğdu, 7 ay 15 gün sonra bugün hastaneden tahliye edildi.

Aydoğdu, tahliyesi sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür” dedi.