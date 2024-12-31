Evli olduğu kadını öldürüp, cansız bedenini gölet kenarına bırakan müzisyen tutuklandı

Sakarya'da evli olduğu kadın Simge Kodalak'ı öldürüp teslim olan müzisyen İskender Kodalak, tutuklandı. Simge Kodalak ise toprağa verildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Kaynarca ilçesinde meydana geldi. Düğünlerde ve kafelerde müzisyenlik yapan İskender Kodalak, polis merkezine gidip 12 yıldır evli olduğu Simge Kodalak’ı öldürdükten sonra cansız bedenini Müezzinler Göleti'nin yanına bıraktığını itiraf edip, teslim oldu.

Bölgenin jandarma bölgesi olması sebebiyle polis, durumu jandarmaya haber verdi. Bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göletin kenarında Simge Kodalak'ı hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde Kodalak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Boynunda kesici alet yarası bulunan Simge Kodalak'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. İskender Kodalak ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

İskender Kodalak, sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kodalak tutuklandı.

Simge Kodalak'ın cenazesi ise Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp Erenler Çaykışla Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi. Simge Kodalak, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hasanbey Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi.