Evli olduğu kadını vuran erkek, kadının kaldırıldığı hastanenin girişinde yakalandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evli olduğu kadını silahla boynundan vurduktan sonra tabancayı başına dayayan ve komşuları tarafından engellenen, daha sonra ambulansın peşinden kadının kaldırıldığı hastaneye giden erkek tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Özgürlük Mahallesi 205/1 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi. T.A. (45) ile eşi S.A. (37) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. T.A., iki çocuk annesi olan S.A'ya tabanca ile ateş ederek boynundan yaraladı.

Sesleri duyan komşular daireye çıktıklarında kadını kanlar içinde yerde yatarken, T.A.'yı ise tabancayı başına dayamış halde buldu. Komşuları, T.A.'nın elindeki tabancayı alarak onu alt kata indirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. T.A. ise otomobiline binip ambulansın peşinden hastaneye gitti. Hastane önünde polis ekiplerince yakalanan T.A. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.