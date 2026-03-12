Evli olduğu kadının yüzünü kesen polis Yasin Çakmak'ın dosyası ağır cezaya gönderildi

Ankara'da evli olduğu F.Ç.'yi yüzünü keserek yaralayan polis Yasin Çakmak'ın tutuklu yargılandığı davanın, eylemin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' kapsamında değerlendirilebileceği gerekçesiyle, ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

Polis memuru 44 yaşındaki Yasin Çakmak, geçtiğimiz 12 Ocak’ta evli olduğu 36 yaşındaki F.Ç.'yi yüzünü keserek ağır yaraladı. Olay sonrası ifadesi alınan Yasin Çakmak serbest bırakıldı. Kamuoyunun tepkisini çeken olayın ardından Yasin Çakmak yeniden gözaltına alındı ve 17 Ocak’ta tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı. Savcılık, Yasin Çakmak hakkında ‘Kadına karşı nitelikli kasten yaralama’ ve ‘Tehdit’ suçlarından 15,5 yıla kadar hapis cezası talep ederken, F.Ç. hakkında ise eşini bıçakla hafif şekilde yaraladığı gerekçesiyle ‘Eşe karşı kasten yaralama’ suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istedi.

MAHKEME GÖREVSİZLİK KARARI VERDİ

Ankara 64’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında müşteki sanık Yasin Çakmak ve taraf avukatları hazır bulunurken, müşteki F.Ç. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Beyanların ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Yasin Çakmak'a atfedilen eylemin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturabileceği değerlendirmesinde bulunarak, dosyanın görevsizlik kararı verilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesi ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep etti.

Mahkeme, savcının mütalaası doğrultusunda, dosya hakkında görevsizlik kararı vererek ağır ceza mahkemesine gönderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.