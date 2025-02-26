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Evliliği sonrası kızı başvuruda bulunmuştu: İnan Kıraç, Adli Tıp Kurumu’nda

Kıraça Holding sahibi İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile yaptığı evlilik nedeniyle kızı İpek Kıraç'ın aile mahkemesine açtığı davada Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Kıraç Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Güncel
  • 26.02.2025 13:23
  • Giriş: 26.02.2025 13:23
  • Güncelleme: 26.02.2025 13:41
Kaynak: DHA
Evliliği sonrası kızı başvuruda bulunmuştu: İnan Kıraç, Adli Tıp Kurumu’nda
Fotoğraf: DepoPhotos

Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı 87 yaşındaki İnan Kıraç, 2024 Aralık ayında 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlenmesinin ardından kızı İpek Kıraç, İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuruda bulunarak babasının evliliğinin iptalini istedi.

Mahkeme bunun üzerine İnan Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığına karar verilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine hükmetti.

İnan Kıraç sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na geldi. Adli Tıp Kurumu'ndaki psikiyatrik muayeneden sonra konuyla ilgili rapor hazırlanması bekleniyor.

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