Evlilik harcamaları milyon liraları buluyor

Düğün.com ve KONDA'nın araştırmasına göre Türkiye’de düğün, ev kurma ve tüm organizasyon süreçlerini kapsayan toplam evlilik harcaması ortalama 1 milyon 800 bin TL seviyesine çıktı. Araştırmaya göre alt gelir grubunda ortalama maliyet 850 bin TL, orta segmentte yaklaşık 2 milyon TL iken üst segmentte ise 4,3 milyon TL’ye kadar çıkıyor. En büyük harcama kalemleri ise düğün masrafları ve ev kurma maliyetleri. Araştırmanın bir başka tespiti ise Z kuşağının geniş katılımlı düğünlerden vazgeçmemesi.

Ekonomim'in haberine göre Düğün.com ve KONDA Araştırma ve Danışmanlık iş birliğiyle hazırlanan araştırma, düğün harcamalarında gelir farkının belirginleştiğini ortaya koydu.

