Evlilik için adım atan çiftler, masraflardan kaçıp sade tören tercih ediyor

Diyarbakır’da düğün salonu fiyatları ve gelinlik kiralama ücretlerinin artmasıyla birlikte çiftler, düğün yapmadan ve gelinlik giymeden sade bir nikah ile nikah salonunda evliliklerini resmiyete kavuşturuyor.

Bu durumdan rahatsız olan düğün salonu işletmecileri ve gelinlik işletmeciler yetkililerden denetim yapılmasını istiyor. Diyarbakır’da düğün işletmecisi ve aynı zamanda düğün salonu sanatçısı olan Şehmus Özbay, normalde kış sezonunda bu aylarda kentte düğünlerin çok fazlasıyla olduğunu, bu sene çok düşüş olduğunu değerlendirdi. Özbay, “Gelin damatlarımız fiyat almaya geldikleri zaman yüksek geliyor, büyük salonu tutamıyorlar. Çünkü maddi anlamda yüksek geliyor. Bunun için küçük salonlarımız var, orayı tercih ediyorlar. Kimi gelin damatlarımız sade bir nikah ile evliliklerini yapıyorlar” dedi.

Denetim yapılmasını istediği çağrısında bulunan Özbay, “Kuru pasta, çerez, kola, kapalı su bunların maliyetlerinin çok yükselmesini istemiyoruz ki, bizde maliyeti düşük mal edelim" diye konuştu.

Gelinlik işletmecisi Zeynep Başbuğ da, gelinlik fiyatlarının yüksek olduğunu ve bunların denetlenmesini istedi. Başbuğ, “Atölyelerde durmadan fiyatların değişmesi ister istemez bize yansıyor. Bizde perakende olduğumuz için ürünlere yansıtıyoruz. Bu süreçte damatlar ve gelinler ister istemez sıkıntılar yaşıyorlar ve ürünleri denemeden fiyat alıp çıkıyorlar” ifadelerini kullandı.

Gelin ve damatların normal bir kıyafet ile nikah salonunda evliliklerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Başbuğ, “Yetkililerden şunu istiyoruz atölyelerin denetlenmesi ve bu fiyatların durmadan değişkenlik göstermesini durdurmalarını istiyoruz ki hem biz sıkıntı yaşamayalım hem de yeni çiftler sıkıntı yaşamasınlar” dedi.