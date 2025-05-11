Evlilik kredisine yeni düzenleme yolda: Çocuk sahibi olanların borcu silinebilir

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Bursa’da katıldığı bir söyleşide devletin gençlere yönelik destek mekanizmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Efendioğlu, Aile ve Gençlik Bankası fonu kapsamında verilen evlilik kredilerinin kapsamını genişletmek amacıyla yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını belirtti.

ENERJİ GELİRİNDEN PAY AYRILACAK

Efendioğlu, devletin doğalgaz, petrol ve nükleer enerji üretiminden elde ettiği gelirin bir kısmının gençlere yönlendirilmesi için Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla kullanılacağını açıkladı. “Bu fonda toplanan kaynak ciddi oranda artıyor. İlk uygulama alanı faizsiz evlilik kredisi oldu. Şimdi çocuk teşvikiyle birlikte bu kredinin geri ödemesinden kısmen ya da tamamen feragat edilmesi gündemde” dedi.

YENİ MODEL: 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ, FAİZSİZ KREDİ

Mevcut evlilik kredisi modelinde, genç çiftlere faizsiz olarak verilen kredi için ilk iki yıl geri ödeme alınmıyor. Yeni düzenlemeyle, çocuk sahibi olan çiftler için bu krediyi geri ödemekten tamamen ya da kısmen muaf tutulmaları hedefleniyor.