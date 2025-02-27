Evlilik Sözleşmesi nedir? Neden ve nasıl yapılır?

Evlilik, çiftlerin hayatlarını birleştirdiği önemli bir aşamadır. Ancak, mal varlığı ve mali hakların düzenlenmesi açısından bazı hukuki adımların atılması gerekebilir. İşte bu noktada evlenme sözleşmesi devreye girer. Peki, evlenme sözleşmesi nedir, neden yapılır ve nasıl hazırlanır? İşte merak edilen tüm detaylar…

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Evlenme sözleşmesi, eşlerin evlilik birliği süresince ve boşanma durumunda mal varlıklarının nasıl paylaşılacağını belirleyen yazılı bir anlaşmadır. Türk Medeni Kanunu’na göre, evliliklerde yasal mal rejimi “edinilmiş mallara katılma”dır. Ancak çiftler, evlilik öncesinde veya evlilik sırasında farklı bir mal rejimi belirleyebilirler.

Evlenme sözleşmesi ile mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı veya mal ortaklığı gibi rejimler seçilebilir. Bu sözleşme, tarafların mali haklarını korumak ve ileride yaşanabilecek olası anlaşmazlıkları önlemek için düzenlenir.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDEN YAPILIR?

Evlenme sözleşmesi yapmanın birçok nedeni vardır:

Maddi Güvencenin Sağlanması: Eşlerin mevcut ve gelecekte edinecekleri malların nasıl yönetileceği önceden belirlenir.

Eşlerin mevcut ve gelecekte edinecekleri malların nasıl yönetileceği önceden belirlenir. Boşanma Durumunda Anlaşmazlıkların Önlenmesi: Olası bir boşanma sürecinde mal paylaşımı konusunda yaşanabilecek uzun davalar ve anlaşmazlıklar en aza indirgenir.

Olası bir boşanma sürecinde mal paylaşımı konusunda yaşanabilecek uzun davalar ve anlaşmazlıklar en aza indirgenir. Eşlerin Kendi Mal Varlıklarını Koruması: Özellikle yüksek mal varlığına sahip bireyler için finansal güvence sağlar.

Özellikle yüksek mal varlığına sahip bireyler için finansal güvence sağlar. İşletme veya Şirket Sahipleri İçin Koruma: İş sahipleri, işlerinin evlilikten etkilenmemesi için bu sözleşmeyi tercih edebilir.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

Evlenme sözleşmesi, resmi ve hukuki bir belge olduğundan belirli prosedürlere göre hazırlanmalıdır:

Sözleşmenin Hazırlanması: Çiftler, kendi isteklerine ve mal varlıklarına uygun bir sözleşme hazırlar. Bu noktada bir avukattan destek almak faydalı olabilir.

Çiftler, kendi isteklerine ve mal varlıklarına uygun bir sözleşme hazırlar. Bu noktada bir avukattan destek almak faydalı olabilir. Noterde Onaylatma: Evlenme sözleşmesi resmi bir belge olduğu için noter huzurunda onaylanmalıdır.

Evlenme sözleşmesi resmi bir belge olduğu için noter huzurunda onaylanmalıdır. Evlilik Öncesi veya Sonrası Yapılabilir: Evlilikten önce ya da sonra yapılabilir. Ancak evlilik gerçekleştikten sonra mal rejimi değişikliği için mahkemeye başvurulması gerekir.

Evlilikten önce ya da sonra yapılabilir. Ancak evlilik gerçekleştikten sonra mal rejimi değişikliği için mahkemeye başvurulması gerekir. Her İki Tarafın Rızası Olmalıdır: Sözleşme, eşlerin karşılıklı rızasına dayalı olarak hazırlanmalıdır.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ HANGİ DURUMLARDA GEÇERLİ OLMAZ?

Taraflardan birinin baskı altında sözleşmeyi imzaladığı kanıtlanırsa.

İçeriğinde yasalara aykırı hükümler bulunuyorsa.

Noter onayı alınmadıysa.

Taraflardan biri sözleşmenin içeriğini bilerek yanlış sunduysa.

Evlenme sözleşmesi, çiftlerin mali haklarını koruyan ve olası anlaşmazlıkları önleyen önemli bir hukuki belgedir. Türkiye’de yasal olarak uygulanabilir olan bu sözleşme, eşlerin kendi tercihlerine göre şekillendirilebilir. Eğer mali konular konusunda netlik sağlamak ve gelecekte olası sorunları önlemek istiyorsanız, bir evlenme sözleşmesi yapmayı düşünebilirsiniz. Bunun için bir avukattan profesyonel destek almanız önerilir.

Evlenme sözleşmesi hakkında daha fazla bilgi için aile hukuku uzmanlarından destek alabilirsiniz.